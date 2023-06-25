Вход в Окский заповедник стал платным

Проход посетителей на территорию Окского заповедника стал платным. Об этом сообщается на сайте и в соцсетях заповедника.

Проход посетителей на территорию Окского заповедника стал платным. Об этом сообщается на сайте и в соцсетях заповедника.

Размер платы составляет 160 рублей с одного человека за одно посещение.

Проходить на объекты, расположенные на центральной усадьбе, можно через КПП поселка Брыкин Бор, на объекты, расположенные на туристических стоянках № 3 и № 4, — через КПП поселка Брыкин Бор либо по водному маршруту по реке Пра, с соблюдением положения о заповеднике. В других местах проход на территорию заповедника считается нарушением режима охраны и влечет административную ответственность.

Категории граждан, входящие в льготный перечень, освобождаются от взимания платы за посещение.