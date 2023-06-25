В Воронежской области повреждено 20 домов из-за перестрелки вагнеровцев с представителями российских структур
В Воронежской области есть разрушения из-за перестрелки бойцов ЧВК «Вагнер» с представителями российских структур. Об этом сообщает Тelegram-канал «ТАСС».
Глава Павловского района региона Максим Янцов сообщил о 20 частных домов, которые пострадали.
По его словам, угрозы для целостности домов нет, пострадавшая территория обследуется специалистами, людям окажут помощь и компенсируют ущерб.
Напомним, что уголовное дело в отношении Евгения Пригожина за попытку вооруженного мятежа российские власти решили прекратить. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что основатель ЧВК уедет в Беларусь.