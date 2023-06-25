В Торговом городке прошел технический запуск фонтана
В Торговом городке Рязани 25 июня прошел технический запуск фонтана. Об этом сообщается в Telegram-канале «Никитин Online».
С момента открытия выставочной территории в 1955 году этот фонтан был центральным объектом, который объединял все павильоны. В ярмарочные дни он имел и утилитарное значение — в него запускали живого карпа, предназначенного к продаже.
В 1990 годы он был практически полностью разрушен. Поэтому его пришлось воссоздавать с нуля. Общую архитектурную стилистику Торгового городка сохранили. По своему внешнему виду он получился максимально приближенным к первоначальному облику.
Отмечается, что официальный запуск фонтана пройдет в следующие выходные.