В Саратовской области десятилетний ребенок погиб за рулем квадроцикла

В ДТП с квадроциклом и маршруткой в Саратовской области погиб десятилетний ребенок. Об этом в субботу, 24 июня, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.

В ДТП с квадроциклом и маршруткой в Саратовской области погиб десятилетний ребенок. Об этом в субботу, 24 июня, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.

«В 17:00 в Энгельсском районе, село Старицкое, улица Центральная, дом № 1, произошло столкновение квадроцикла с пассажирским микроавтобусом», — написал Костин в своем Telegram-канале.

Уточняется, что ребенок был за рулем квадроцикла. Он был уроженцем города Салехарда. Мальчик погиб до приезда скорой.

По данным ГИБДД, водителем маршрутки был мужчина 1977 года рождения. Устанавливаются обстоятельства аварии.