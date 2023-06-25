В Саратовской области десятилетний ребенок погиб за рулем квадроцикла
В ДТП с квадроциклом и маршруткой в Саратовской области погиб десятилетний ребенок. Об этом в субботу, 24 июня, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.
В ДТП с квадроциклом и маршруткой в Саратовской области погиб десятилетний ребенок. Об этом в субботу, 24 июня, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.
«В 17:00 в Энгельсском районе, село Старицкое, улица Центральная, дом № 1, произошло столкновение квадроцикла с пассажирским микроавтобусом», —
Уточняется, что ребенок был за рулем квадроцикла. Он был уроженцем города Салехарда. Мальчик погиб до приезда скорой.
По данным ГИБДД, водителем маршрутки был мужчина 1977 года рождения. Устанавливаются обстоятельства аварии.