В Рязанской области 26 июня ожидается до +25 градусов
В Рязанской области в понедельник, 26 июня, ожидается днем +20, +25 градусов, ночью +8, +13 градусов. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.
В Рязанской области в понедельник, 26 июня, ожидается днем +20, +25 градусов, ночью +8, +13 градусов. Прогноз погоды опубликован на
Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 5-10 метров в секунду.
На территории области местами сохраняется высокая пожарная опасность, в отдельных районах — чрезвычайная пожарная опасность.