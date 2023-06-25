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В Ростове-на-Дону военная техника «Вагнера» повредила более десяти тысяч квадратных метров дорог

Военная техника ЧВК «Вагнер» повредила более тысячи квадратных метров дорог. Об этом сообщает РИА Новости.

«По предварительным данным, повреждено более десяти тысяч квадратных метров дорожного полотна. Больше всего пострадал проспект Буденновский», — написал мэр города Алексей Логвиненко в Telegram-канале.

Он отметил, что восстанавливать дороги начали уже сегодня. Отремонтировать их намерены за два дня.

Также известно, что власти Липецкой области попросили деньги у правительства России на восстановление дорог, разрытых в рамках контртеррористической операции.