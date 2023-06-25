В России хотят запретить продажу алкоголя в жилых домах
В Госдуме подготовили законопроект, запрещающий продажу алкоголя в жилых домах. Об этом сообщает Telegram-канал «Российская Газета».
В документе депутаты предлагают полностью запретить продажу алкоголя в многоквартирных домах, даже если это кафе.
Отмечается, что исключение будут составлять случаи, при которых собственники квартир на общем собрании разрешили продажу алкоголя.
Ранее сообщалось о том, что в России хотят разрешить продавать алкоголь через интернет.