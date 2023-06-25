В Приморье пропали трое детей, тела двух найдены в реке
Спасатели нашли тела двух детей, пропавших при спасении тонущего товарища на реке в Приморье. Поиск еще одного ребенка продолжается, сообщил в воскресенье, 25 июня, региональный ГУ МЧС.
Спасатели нашли тела двух детей, пропавших при спасении тонущего товарища на реке в Приморье. Поиск еще одного ребенка продолжается, сообщил в воскресенье, 25 июня, региональный ГУ МЧС.
Накануне днем три мальчика восьми и десяти лет и 12-летняя девочка ушли купаться на реку Арсеньевка без взрослых. Один из детей стал тонуть и позвал на помощь друзей. Всех снесло течением, лишь тонувший мальчик смог зацепиться за корягу и вылезти на берег, после чего позвонил родителям.
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.