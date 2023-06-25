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В мэрии прокомментировали отключение света в Кальном
В мэрии объяснили, почему света в домах на улице Быстрецкой нет почти сутки. Произошло повреждение двух кабелей, на месте аварии находится замглавы администрации Михаил Ромодин, сообщили в пресс-службе мэрии в воскресенье, 25 июня.

В мэрии объяснили, почему света в домах на улице Быстрецкой нет почти сутки. Произошло повреждение двух кабелей, на месте аварии находится замглавы администрации Михаил Ромодин, сообщили в пресс-службе мэрии в воскресенье, 25 июня.

По информации МУП «РГРЭС», аварийная ситуация возникла из-за повреждения двух кабелей — основного и резервного, при прокладке труб методом направленного бурения, выполнявшейся подрядной организацией строительной компании «Зеленый сад», на большой глубине — более 8 м. МУП «РГРЭС» приступило к ремонтно-восстановительным работам.

Работы не прекращались ночью и еще продолжаются. Они ведутся с привлечение техники строительной компании. На время устранения аварийной ситуации многоквартирные дома, в которых произошло отключение электроэнергии, подключат к генератору строительной компании «Зеленый сад».

Напомним, ранее жильцы домов № 10 и № 10 к. 1 на улице Быстрецкой пожаловались на то, что у них почти сутки нет света.