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В Курской области уничтожили беспилотник ВСУ со взрывчаткой

В Курской области росгвардейцы посадили и уничтожили беспилотник со взрывчаткой, направляющийся в сторону Москвы, пишет 25 июня Mash.

К БПЛА был прицеплен кумулятивный заряд КЗ-6, который используют для атак на военное и промышленное оборудование. При взрыве он пробивает железобетонные плиты толщиной до полуметра.

Отмечается, что дальность полета беспилотника — 800 км. В связи с чем Mash делает вывод, что летательная техника направлялась в Москву.

Однако долететь до столицы БПЛА не смог. Его заметили в небе и посадили в лесу, после чего уничтожили на месте.