В Госдуме разрабатывают закон, регулирующий ЧВК

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что депутаты работают над законом о регулировки частных военных компаний. Об этом пишет Telegram-канал «ТАСС».

Картаполов отметил, что несмотря на последние события, запрещать ЧВК «Вагнер» не нужно, так как это боеспособное подразделение. Он утверждает, что вопросы имеются к его основателю, а не бойцам.

Ранее сообщалось о вооруженном мятеже, который устроил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин вместе со своими бойцами. Сначала в отношении него возбудили уголовное дело, а после российские власти решили его прекратить. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что основатель ЧВК уедет в Беларусь.