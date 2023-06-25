Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 25
22°
Пнд, 26
23°
Втр, 27
18°
ЦБ USD 84.08 0.47 24/06
ЦБ EUR 91.49 -0.45 24/06
Нал. USD 84.1 / 84.78 24/06 10:15
Нал. EUR 84.1 / 84.78 24/06 10:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Руководители сельхозпредприятий в Рязанской области рассказали, почему...
23 июня 12:00
2 101
Как попытка сменить управляющую компанию в Рязани обернулась судебным...
22 июня 14:04
7 233
Кто такой Виталий Артемов и как он снова стал мэром Рязани
РЗН. инфо разбирался, чем запомнился Артемов на своих п...
29 мая 17:55
29 881
Казус Елены Сорокиной
«Я Елена Сорокина и ей останусь», — заявила в своем пер...
26 мая 18:56
31 343
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Госдуме разрабатывают закон, регулирующий ЧВК

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что депутаты работают над законом о регулировки частных военных компаний. Об этом пишет Telegram-канал «ТАСС».

Картаполов отметил, что несмотря на последние события, запрещать ЧВК «Вагнер» не нужно, так как это боеспособное подразделение. Он утверждает, что вопросы имеются к его основателю, а не бойцам.

Ранее сообщалось о вооруженном мятеже, который устроил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин вместе со своими бойцами. Сначала в отношении него возбудили уголовное дело, а после российские власти решили его прекратить. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что основатель ЧВК уедет в Беларусь.