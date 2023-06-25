В Амурской области восьмилетнего мальчика убило током

Восьмилетнего мальчика убило током после того, как он задел металлическую лестницу на даче в Амурской области

По нашим данным, трагедия произошла в селе Поярково Михайловского района. Ребёнок играл на участке в тот момент, когда рабочие проводили электричество в дачный домик. Предварительно, один из проводов коснулся металлической лестницы, и этого никто не заметил, пока за неё не схватился мальчишка.

Школьника ударило током, он упал без сознания и вскоре скончался. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователи работают с электриками, проводившими подключение.