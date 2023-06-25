ТАСС: власти США знали о планирующемся мятеже Пригожина
Американская разведка знала о планах основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, касаемо мятежа. Об этом 25 июня сообщает Telegram-канал «ТАСС».
Разведка узнала о планирующемся мятеже, но без конкретной даты, после чего проинформировала Белый дом и другие госструктуры.
Ведомства США не стали рассекречивать планы Пригожина из-за того, что «опасались обвинений со стороны российских властей в организации госпереворота», а также они не планировали помогать Путину избежать «серьезного раскола».