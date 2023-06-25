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Рязанка рассказала о подростках, которые хулиганят и ломают двери подъездов
Жительница Рязани пожаловалась на мальчиков, которые хулиганят на улице Кирпичного завода. Об этом она сообщила РЗН. инфо.

Жительница Рязани пожаловалась на мальчиков, которые хулиганят на улице Кирпичного завода. Об этом она сообщила РЗН. инфо.

«Двое пацанов, хулиганят постоянно на улице Кирпичного завода. Ходят и ломают двери в подъездах. На замечания взрослых огрызаются, матерятся. Просьба родителям, если узнаете своих чад, проведите беседу. В противном случае обращусь в ПДН», — написала рязанка.

Она добавила, что дети обучаются в 22-й школе.