Под Волгоградом в массовом ДТП погибли двое взрослых и ребенок

На трассе под Волгоградом в субботу, 24 июня, три человека погибли при столкновении нескольких транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

На трассе под Волгоградом в субботу, 24 июня, три человека погибли при столкновении нескольких транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, в 21:35 23-летний водитель Volkswagen Jetta, двигаясь со стороны Москвы в сторону Волгограда, на 882-м километре федеральной автодороги при совершении обгона не справился с управлением и столкнулся со встречным грузовиком Man под управлением 59-летнего водителя. Последний от удара выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым тягачом DAF, за рулем которого был 60-летний мужчина, а также машиной Lada Largus под управлением 37-летнего водителя.

В результате ДТП водитель «Лады», двое его пассажиров в возрасте 40 и 10 лет от полученных травм скончались, 11-летняя пассажирка «Лады», водитель Volkswagen Jetta и его 23-летний пассажир с травмами доставлены в больницу.