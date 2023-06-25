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Несколько десятков бойцов «Вагнера» сдались полиции

Несколько десятков бойцов ЧВК «Вагнер» сдались полиции во время отхода из Ростова-на-Дону и других регионов. Об этом пишет Mash.

По информации медиа, в Ростове-на-Дону оружие сдали 50-летний краснодарец и 30-летний уроженец Калининградской области. Они пояснили, что не планируют возвращаться к своим подразделениям.

Отмечается, что в липецком Ельце к одному из участков приехала целая машина бойцов с «Вагнеров» с такими же намерениями.

В отношении всех военных проводится проверка.