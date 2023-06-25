Минцифры рекомендовало 26 июня дать выходной сотрудникам СМИ и IT-компаний
Минцифры рекомендовало работодателям дать выходной сотрудникам IT-компаний, телеком-компаний и СМИ. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.
«Суббота была очень эмоциональным и напряженным днем. Поэтому рекомендуем даже непрерывно действующим ИТ-компаниям, операторам связи и СМИ, работающим в регионах, которые были вчера в эпицентре событий, дать завтра выходной тем сотрудникам, которые не задействованы в выполнении критически важных функций», — пишет ведомство.
Отмечается, что сотрудники Минцифры также решили дать выходной своим работникам.