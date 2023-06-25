Мать Логунова подала иск к Наталии Кошелевой, чтобы вернуть опеку над внучками

Мать Александра Логунова, обвиняемого в убийстве жены, намерена вернуть опеку над внучками. Об этом в воскресенье, 25 июня, написала частный детектив Екатерина Шумякина в соцсетях.

Мать Александра Логунова, обвиняемого в убийстве жены, намерена вернуть опеку над внучками. Об этом в воскресенье, 25 июня, написала частный детектив Екатерина Шумякина в соцсетях.

«Совесть, честь и достоинство вкупе с разумом ее, видимо, покинули. Или этого и не было? Почитайте, о чем она пишет. Ну, а мы готовим встречный иск», — прокомментировала Шумякина.

В исковом заявлении речь идет о том, что якобы методы воспитания Наталии Кошелевой «абсолютно неприемлемы к таким детям».