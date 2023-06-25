Электроснабжение домов на улице Быстрецкой пообещали восстановить к 19:00

Электропитание домов на Быстрецкой из-за аварии сейчас осуществляется с помощью генераторов. Об этом сообщил в телеграм-канале замглавы администрации Михаил Ромодин в воскресенье, 25 июня.

Электропитание домов на Быстрецкой из-за аварии сейчас осуществляется с помощью генераторов. Об этом сообщил в телеграм-канале замглавы администрации Михаил Ромодин в воскресенье, 25 июня.

Накануне во время работ по прокладке ливневой канализации в Кальном были повреждены два кабеля, которые питали дома № 10 и № 10 корпус 1 по улице Быстрецкой. Кроме того, оказался поврежден резервный кабель.

Потребовалась работа специальной техники с грунтом на глубине.

«Сейчас один из домов подключили к питанию от генератора. Через некоторое время подключим другой дом ко второму. Специалисты уже готовят его к запуску. Нахожусь на месте. Все городские службы подключены к ликвидации аварии», — написал Ромодин.

По его словам, электроснабжение домов от центральной сети ориентировочно будет восстановлено к 19:00.

Напомним, ранее жильцы двух домов на улице Быстрецкой пожаловались на то, что у них почти сутки нет света.