«Автодор»: ограничение движения по трассе М4 пока сохраняется
Ограничение движения по трассе М4 под Тулой и Москвой пока сохраняется. Об этом заявили в «Автодоре».
Ограничение движения по трассе М4 под Тулой и Москвой пока сохраняется. Об этом заявили в «Автодоре» в воскресенье, 25 июня.
Ранее там заявляли, что все введенные ограничения передвижения автомобилей и транспорта на трассах сняты.
Напомним, движение перекрывали на отдельных участках трассы из-за мятежа руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, были установлены блокпосты.