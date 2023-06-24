В Воронеже произошел пожар на нефтебазе
В Воронеже в субботу, 24 июня, загорелся резервуар с топливом на нефтебазе. Видео момента возгорания сняли на видео очевидцы.
В Воронеже в субботу, 24 июня, загорелся резервуар с топливом на нефтебазе. Видео момента возгорания сняли на видео очевидцы. На кадрах видно вертолет, спустя некоторое время после его пролета происходит взрыв.
Информацию подтвердил губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале.
По его словам, на месте работают более 100 пожарных, жертв, по предварительным данным, нет.