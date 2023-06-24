В Торговом городке перенесли фестивальные мероприятия
В субботу, 24 июня, в рязанском Торговом городке перенесли фестивальную программу из-за непогоды. Там планировался второй день фестиваля музыки и визуального искусства.
В субботу, 24 июня, в рязанском Торговом городке перенесли фестивальную программу из-за непогоды. Там планировался второй день фестиваля музыки и визуального искусства. Об этом сообщили в соцсетях городка.
«Друзья, только мы порадовались солнцу, как вновь Торговый городок залило дождем. Поэтому сегодняшний фестивальный день также переносится на следующую неделю!» — сообщается в посте.