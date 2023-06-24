В Рязанской области 25 июня ожидается до +24 градусов и без осадков
В воскресенье, 25 июня, в Рязанской области днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит +7, +12, днем +19, +24 градуса. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.
В воскресенье, 25 июня, в Рязанской области днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит +7, +12, днем +19, +24 градуса. Прогноз погоды опубликован на
Переменная облачность. Ночью местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду.
На территории области местами сохраняется высокая пожарная опасность, в отдельных районах — чрезвычайная пожарная опасность. В том числе в лесах Сасовского района 25-26 июня сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).