В Рязани задержали 37-летнюю подозреваемую в краже

В Рязани наряд патрульной полиции задержал женщину, которую разыскивали в связи с причастностью к краже. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Рязани наряд патрульной полиции задержал женщину, которую разыскивали в связи с причастностью к краже. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Днем в пятницу, 23 июня, во время патрулирования сотрудники отдельного батальона ППСП на улице Энгельса заметили женщину, которая при виде наряда ускорила шаг и стала отворачиваться. Полицейские проследовали за ней и остановили прохожую.

Правоохранители проверили ее личность по информационным базам. Выяснилось, что 37-летняя местная жительница находилась в федеральном розыске в связи с причастностью к краже. Некоторое время назад дознаватель отдела полиции по Московскому району возбудил в ее отношении уголовное дело.

Патрульные доставили женщину в отдел полиции для дальнейшего разбирательства и проведения дознания.