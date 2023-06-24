В Ростове-на-Дону отменили массовые мероприятия и попросили жителей не покидать дома

В Ростове-на-Дону приняли решение об отмене всех массовых мероприятий в выходные. Об этом в субботу, 24 июня, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.

В Ростове-на-Дону приняли решение об отмене всех массовых мероприятий в выходные. Об этом в субботу, 24 июня, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Ранее об отмене массовых мероприятий также сообщил глава Аксайского района Ростовской области.

Также губернатор ввел ограничения в работе пригородного транспорта на таганрогском и северном направлениях из Ростова-на-Дону.

Голубев дал поручения сохранять функционирование всех городских систем.

«Дал необходимые поручения ростовской городской администрации и службам жизнеобеспечения Ростова принимать необходимые меры по сохранению нормального функционирования всех городских систем. Держу вопрос на контроле, регулярно заслушивая доклады. Еще раз прошу ростовчан без надобности не покидать дома и не приезжать в центр донской столицы», — написал Голубев в телеграм-канале.

Ранее он призвал жителей воздержаться от поездок в центр Ростова-на-Дону.

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