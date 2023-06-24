В офисе Пригожина в Санкт-Петербурге нашли коробки с миллиардом рублей наличными

В офисе основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в Санкт-Петербурге нашли коробки с крупной суммой наличных. Об этом в субботу, 24 июня, сообщает источник телеканала «78».

В офисе основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в Санкт-Петербурге нашли коробки с крупной суммой наличных. Об этом в субботу, 24 июня, сообщает источник телеканала «78».

Некоторые пачки денег были свернуты резинками по 250 тысяч рублей, некоторые — банковской лентой.

« Известия » опубликовали кадры того, как сотрудники правоохранительных органов выносят из офиса Пригожина коробки, обмотанные скотчем, и складывают их в микроавтобус.

Пресс-служба компании «Конкорд» объяснила происхождение изъятых денег: они предназначались на зарплаты бойцам «ЧВК Вагнер», компенсации семьям погибших и прочие расходы.