В нескольких регионах России отменили массовые мероприятия
Все массовые мероприятия отменены в нескольких регионах России. О введении подобных мер сообщили в Калининградской, Тульской, Тверской, Воронежской и Липецкой областях.
Все массовые мероприятия отменены в нескольких регионах России. О введении подобных мер сообщили в Калининградской, Тульской, Тверской, Воронежской и Липецкой областях.
Напомним, в Москве в связи с введением режима КТО отменены ранее объявленные массовые мероприятия.
Проведение выпускных вечеров в школах Москвы и общегородского выпускного в Парке Горького переносится на неделю, сообщили в департаменте образования и науки столицы.