Собянин объявил 26 июня выходным днем
В Москве объявлен режим контртеррористической операции. Понедельник, 26 июня, объявлен выходным. Это следует из заявления мэра столицы Сергея Собянина в его Telegram-канале.
В Москве объявлен режим контртеррористической операции. Понедельник, 26 июня, объявлен выходным. Это следует из заявления мэра столицы Сергея Собянина в его Telegram-канале.
«В целях минимизации рисков мною в рамках оперативного штаба принято решение объявить понедельник нерабочим днем — за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб», — говорится в сообщении.
Собянин призвал жителей максимально воздерживаться от поездок по столице, а также своевременно сообщать по номеру 112 о нештатных ситуациях и происшествиях.