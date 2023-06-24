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Погибшего рязанского хоккеиста похоронят 25 июня
Хоккеиста «Рязань-ВДВ» Георгия Савина похоронят в воскресенье, 25 июня, в Московской области.

Хоккеиста «Рязань-ВДВ» Георгия Савина похоронят в воскресенье, 25 июня, в Московской области.

Спортсмена клуба Всероссийской хоккейной лиги «Рязань-ВДВ» Георгия Савина, который выпал из окна 18-го этажа в Рязани, похоронят на кладбище Киово в Лобне. Сборы в 11:00. Об этом сообщил РИА Новости специалист по работе с болельщиками рязанской команды Дмитрий Федоров.

Напомним, нападающий ХК «Рязань-ВДВ» выпал из окна в Олимпийском городке. Ранее он выступал за ХК «Витязь». О трагедии стало известно в четверг, 22 июня.