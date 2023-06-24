На въездах в столицу усилили меры безопасности

На МКАД на въездах в Москву в субботу, 24 июня, усилили меры безопасности. Блокпост с гранатометом и БТР установили на съезде с МКАД в районе Ясенево, сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

На МКАД на въездах в Москву в субботу, 24 июня, усилили меры безопасности. Блокпост с гранатометом и БТР установили на съезде с МКАД в районе Ясенево, сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

На месте также несколько грузовиков. Сотрудники ДПС останавливают машины и проверяют документы водителей. Уточняется, что в Ясенево находится штаб-квартира Службы внешней разведки РФ.

На другом въезде в Москву, на трассе М4 «Дон» в районе Липецкой улицы, стоит колонна грузовиков, автомобиль ОМОН с бойцами.

Напомним, въезды в Липецк перекрыли по двум направлениям.