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Малков обратился к рязанцам
Губернатор Рязанской области Павел Малков в субботу, 24 июня, обратился к жителям Рязанской области. Видеообращение опубликовано в телеграм-канале главы региона. Уважаемые рязанцы!

Губернатор Рязанской области Павел Малков в субботу, 24 июня, обратился к жителям Рязанской области. Видеообращение опубликовано в телеграм-канале главы региона.

Уважаемые рязанцы!

Малков сказал, что президент Владимир Путин в своем обращении отметил, что Россия сейчас борется за свой суверенитет и независимость, и надо отбросить любые распри и объединиться.

«Рязань — это самое сердце России. Регион с многовековым укладом и славными воинскими традициями. Здесь нет и не может быть людей, которые пойдут на предательство Родины. Каждый вносит свой вклад и поддерживает наших бойцов при проведении СВО. Вместе, объединившись вокруг президента, мы защитим наш народ и Россию», — подчеркнул Малков.

Он добавил, что обстановка в регионе спокойная и контролируемая. Все мероприятия проходят в штатном режиме.

Напомним, на фоне сложившейся ситуации в стране президент Владимир Путин выступил с обращениям к россиянам.