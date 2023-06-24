Малков обратился к рязанцам

Губернатор Рязанской области Павел Малков в субботу, 24 июня, обратился к жителям Рязанской области. Видеообращение опубликовано в телеграм-канале главы региона.
Уважаемые рязанцы!
Малков сказал, что президент Владимир Путин в своем обращении отметил, что Россия сейчас борется за свой суверенитет и независимость, и надо отбросить любые распри и объединиться.
«Рязань — это самое сердце России. Регион с многовековым укладом и славными воинскими традициями. Здесь нет и не может быть людей, которые пойдут на предательство Родины. Каждый вносит свой вклад и поддерживает наших бойцов при проведении СВО. Вместе, объединившись вокруг президента, мы защитим наш народ и Россию», — подчеркнул Малков.
Он добавил, что обстановка в регионе спокойная и контролируемая. Все мероприятия проходят в штатном режиме.
Напомним, на фоне сложившейся ситуации в стране президент Владимир Путин выступил с обращениям к россиянам.