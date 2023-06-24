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Артемов: обстановка в регионе спокойная и контролируемая
В Рязани все городские службы работают в штатном режиме. Об этом в субботу, 24 июня, написал на своей странице «ВКонтакте» и. о. главы администрации города Виталий Артемов.

В Рязани все городские службы работают в штатном режиме. Об этом в субботу, 24 июня, написал на своей странице «ВКонтакте» и. о. главы администрации города Виталий Артемов."Уважаемые рязанцы! Как заявил губернатор Рязанской области Павел Викторович Малков, обстановка в регионе спокойная и контролируемая", — написал Артемов.

Он добавил, что находится на рабочем месте. Все службы Рязани работают в штатном режиме.