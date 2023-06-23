Зеленский обвинил генсека НАТО в демотивации ВСУ
Президент Владимир Зеленский заявил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг демотивирует армию ВСУ словами о перспективах вступления Украины в альянс. Об этом 23 июня сообщает РБК.
«Столтенберг знает мою позицию — она, как и в любом вопросе, у меня всегда абсолютно прямая и открытая. Позиция: я считаю, что это — кинуть наше государство и наших военных, это — демотивировать нашу армию», — сказал Зеленский. Он призвал не выбивать у страны «фундамент из-под ног», потому что вступление в НАТО является мотивацией для Украины.
В июне Столтенберг заявил, что Украина на саммите в Вильнюсе (пройдет 11-12 июля) не получит приглашение в НАТО.