ВСУ выпустили 17 снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка 17 снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров. Об этом
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14.05 — населенный пункт Галицыновка — город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 17.05 — населенный пункт Галицыновка — город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 18.10 — населенный пункт Галицыновка — город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров», — говорится в сообщении.