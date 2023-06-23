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Все коммерческие объекты на улице Есенина продолжат работу в штатном режиме

Ранее девелоперская компания «Мармакс» анонсировала строительство нового жилого комплекса на улице Есенина в этом году. При этом продуктовый Комплекс в торговом центре «Барс на Есенина», строительный центр «Апельсин» и ресторан «Барская пивница» продолжат работать в штатном режиме и ждут своих посетителей.

Компания «Мармакс» объявила, что в ближайшее время начнет строительные работы в границах улиц Есенина, Грибоедова, Фирсова. Девелопер разделил участок застройки на четыре очереди, каждая будет застраиваться поэтапно, что позволит существующим коммерческим объектам продолжить работу еще несколько лет. Арендаторы, посетители и клиенты не ощутят неудобств, отметил девелопер.

Будущий жилой комплекс спроектирован в концепции «город в городе» и учитывает все необходимые потребности резидентов и жителей района для современного и комфортного проживания. Каждая очередь включает большие площади коммерческого назначения на первых этажах, благодаря чему жители района не почувствуют дефицит в привычных услугах и товарах.

Администрация торгового центра «Барс на Есенина» и представители девелоперской компании «Мармакс» находятся в тесном диалоге и всегда готовы оперативно ответить на запросы клиентов и жителей.