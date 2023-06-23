В Якутии при столкновении двух мотоциклов погибли три человека

В Якутии при столкновении двух мотоциклов погибли три человека. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на республиканскую госавтоинспекцию.

Авария произошла под утро пятницы, 23 июня, в селе Бысыттаах Нюрбинского района на трассе муниципального значения «Чукар — Бысыттаах».

По предварительной информации, 19-летний водитель мотоцикла Regulmoto Crossroad-1 без регистрационных знаков выехал на «встречку» и врезался в мотоцикл Regulmoto sk-150-6 без государственных регистрационных знаков, за рулем которого был 18-летний молодой человек.

Погибли три человека: водители мотоциклов и один из пассажиров — 16-летний подросток. Еще одного пассажира — 18-летнюю девушку — с тяжелыми травмами доставили в Нюрбинскую больницу.

Водители не имели прав, мотоциклы не были зарегистрированы в ГИБДД. Также отмечается, что у участников трагедии не было шлемов и других средств защиты.

По факту аварии проверку проводят прокуратура Нюрбинского района и Следком Якутии.