В Воронежской области подросток утонул в озере

В Воронежской области подросток утонул в озере. Об этом сообщило издание « МОЕ! Online » со ссылкой на региональный Следственный комитет.

Мальчик из села Петропавловка пошел собирать траву утром в понедельник, 19 июня. Когда ребенок не вернулся домой, родители забили тревогу.

Позже мальчика обнаружили мертвым в озере Степное. Повреждений на теле ребенка не было. Смерть наступила от удушья при утоплении.

Правоохранители возбудили дело по статье «Убийство» (статья 105 УК РФ), поскольку подозревают, что смерть могла быть насильственной.

Стражи порядка опросили мать погибшего, а также соседей и родственников мальчика. Следствие продолжается.