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В Рязанской области 24 июня ожидается дождь и до +26 градусов

В Рязанской области в субботу, 24 июня, ожидается дождь и до +26 градусов. Прогноз погоды опубликовало региональное управление МЧС.

В области будет облачно с прояснениями. Пройдет кратковременный дождь. Днем в отдельных районах возможна гроза.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/c. Местами возможны порывы 12-17 м/c.

Ожидаемая температура воздуха по региону ночью +10, +15 градусов. Днем +21, +26 градусов.

На территории области сохраняется высокая пожарная опасность, местами чрезвычайная пожарная опасность.