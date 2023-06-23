В Рязанской области 24 июня ожидается дождь и до +26 градусов
В Рязанской области в субботу, 24 июня, ожидается дождь и до +26 градусов. Прогноз погоды опубликовало региональное управление МЧС.
В области будет облачно с прояснениями. Пройдет кратковременный дождь. Днем в отдельных районах возможна гроза.
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/c. Местами возможны порывы 12-17 м/c.
Ожидаемая температура воздуха по региону ночью +10, +15 градусов. Днем +21, +26 градусов.
На территории области сохраняется высокая пожарная опасность, местами чрезвычайная пожарная опасность.