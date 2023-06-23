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В Рязани задержали мужчину, который вымогал деньги у отказавшегося работать на мошенников знакомого

В Рязани задержали мужчину, который вымогал деньги у отказавшегося работать на мошенников знакомого. Об этом сообщает портал «МВД Медиа».

Полицейские задержали 32-летнего рязанца, подозреваемого в вымогательстве денег. Злоумышленник требовал у своего знакомого 175 тысяч рублей за отказ работать курьером у телефонных мошенников.

По предварительной информации, мужчина пообещал оказать помощь в трудоустройстве на высокооплачиваемую работу своему 21-летнему знакомому и вскоре договорился об этом с некими людьми. Когда молодой человек связался с нанимателями, то выяснилось, что ему предстоит исполнять роль курьера телефонных мошенников, обманывающих граждан по схеме «Ваш родственник попал в беду». От этого предложения он отказался.

В ответ задержанный заявил, что приятель якобы представил его в невыгодном свете перед другими людьми и в качестве моральной компенсации обязан выплатить ему 175 тысяч рублей. За просрочку долга будет назначаться штраф. Для убеждения в серьезности своих намерений мужчина избивал знакомого. Чтобы расплатиться с вымогателем, молодой человек устроился на работу в один из торговых центров Рязани и первый свой заработок в сумме 11 тысяч рублей передал ему.

Через неделю состоялась вторая встреча, которая уже проходила под контролем полицейских. Оперативники задержали вымогателя при получении 11 тысяч рублей на улице Пирогова.

Возбуждено уголовное дело.