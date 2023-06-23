В Рязани полицейские задержали 28-летнего нетрезвого мужчину за рулем авто

В Рязани 22 июня полицейские задержали 28-летнего нетрезвого мужчину, который ехал за рулем машины. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.

Около 23:00 правоохранители заметили на улице Бирюзова автомобиль ВАЗ-2110. Машина ехала неуверенно, виляя из стороны в сторону. После того, как водитель отечественного авто увидел патрульную машину, он свернул на парковку и выключил фары.

Полицейские подошли к машине и поняли, что водитель пьян. Проходить медицинское освидетельствование он отказался.

В отношении мужчины составили протокол по статье 12.26 КоАП РФ. Водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав до двух лет.