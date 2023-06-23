В Рязани осудят завхоза из-за гибели женщины возле детсада

В Рязани завершили расследование уголовного дела о смерти женщины, на которую упала ветка дерева. Об этом сообщил СК по Рязанской области.

Завхоз одного из детсадов города обвиняется в халатности, повлекшей смерть человека по неосторожности.

Отмечается, что завхоз должным образом не проводила обследование деревьев на территории учреждения, что привело к падению ветки.

В ближайшее время дело направят в суд для рассмотрения.

Напомним, что 3 июня 2022 года жительница Рязани шла по пешеходной дорожке около детского сада. Из-за сильного порыва ветра ветка упала на потерпевшую.