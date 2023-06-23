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В подмосковном парке аттракционов мужчина одним ударом убил пенсионера из-за спора

В подмосковном городе Королеве в парке аттракционов мужчина одним ударом убил 70-летнего пенсионера из-за спора. Об этом сообщил РЕН ТВ.

«36-летний мужчина поспорил с охранником парка аттракционов. Хулигана не остановил преклонный возраст мужчины, и он ударил его кулаком в лицо. Пенсионер рухнул на землю и так и не встал», — рассказал источник РЕН ТВ.

Пострадавшего отвезли в больницу. От полученных травм головы он скончался.

Полиция проводит проверку. Отмечается, что злоумышленник неоднократно судим.