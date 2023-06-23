В Омске мужчина нанял киллера для бывшей жены

В Омске мужчина нанял киллера для бывшей жены. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным канала, 50-летний мужчина решил убить жену весной этого года. Причиной стало то, что он не хотел делить с женщиной имущество при разводе. Мужчина обратился к другу, чтобы он помог ему найти киллера.

К началу июня убийцу нашли. За свои услуги он запросил миллион рублей, которые впоследствии заказчик передал другу. В последний момент киллер передумал убивать женщину и пошел в полицию.

Мужчин задержали. Им грозит от 8 до 20 лет тюрьмы.