В Омске 16-летний школьник погиб от удара током от процессора компьютера
В Омске школьник погиб от удара током от процессора компьютера. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
По данным канала, подросток решил починить компьютер, полез в системный блок, гле его резко ударило током. Через несколько минут в комнату забежала его мать, которая попыталась разжать руки мальчика, но не смогла этого сделать.
Подросток скончался. Сейчас полиция проводит проверку, возбуждено дело. Техника изъята на экспертизу.