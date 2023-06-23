В Москве трехлетняя девочка выжила после падения с шестого этажа
В Москве трехлетняя девочка выжила после падения с шестого этажа. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
Маленький ребенок остался дома вместе с братьями и сестрами, пока мама ушла к подруге. Дети не уследили за девочкой: она смогла пробраться на балкон. Она выпала с высоты шестого этажа. Под окнами дома на Ясеневой улице девочку нашел прохожий. Он вызвал полицию.
Ребенка доставили в реанимацию НИИ неотложной детской хирургии и травматологии с ушибами, травмами головы и ссадинами. За ее жизнь борются врачи.