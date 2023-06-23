Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 23
16°
Сбт, 24
24°
Вск, 25
22°
ЦБ USD 84.08 0.47 24/06
ЦБ EUR 91.49 -0.45 24/06
Нал. USD 83.6 / 86.05 23/06 14:32
Нал. EUR 91.7 / 92.5 23/06 17:35
Новости
Итоги года New
Публикации
Руководители сельхозпредприятий в Рязанской области рассказали, почему...
7 часов назад
407
Как попытка сменить управляющую компанию в Рязани обернулась судебным...
Вчера 14:04
4 931
Кто такой Виталий Артемов и как он снова стал мэром Рязани
РЗН. инфо разбирался, чем запомнился Артемов на своих п...
29 мая 17:55
28 350
Казус Елены Сорокиной
«Я Елена Сорокина и ей останусь», — заявила в своем пер...
26 мая 18:56
29 711
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Госдуме предложили проводить в школах практические занятия «Важные дела»

В Госдуме предложили проводить в школах практические занятия «Важные дела». Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на первого зампредседателя Госдумы по просвещению Яну Лантратову.

По ее словам, на таких занятиях школьники научатся сохранять природу, заботиться о животных и помогать незащищенным категориям граждан.

Лантратова добавила, что можно рассмотреть способы поощрения учеников за особые успехи на занятиях «Важные дела», в том числе в виде туристических поездок.

«С 1 сентября 2022 года в школах проводится цикл внеурочных занятий „Разговоры о важном“, направленных на нравственное просвещение учащихся. Однако всякое теоретическое знание должно иметь практическое закрепление, а воспитание не является исключением. Эксперты отмечают, что наибольшее влияние на нравственное развитие человека, в особенности ребенка, оказывает помощь другим людям», — отметила депутат.