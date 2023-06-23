В Госдуме предложили проводить в школах практические занятия «Важные дела»

В Госдуме предложили проводить в школах практические занятия «Важные дела». Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на первого зампредседателя Госдумы по просвещению Яну Лантратову.

По ее словам, на таких занятиях школьники научатся сохранять природу, заботиться о животных и помогать незащищенным категориям граждан.

Лантратова добавила, что можно рассмотреть способы поощрения учеников за особые успехи на занятиях «Важные дела», в том числе в виде туристических поездок.

«С 1 сентября 2022 года в школах проводится цикл внеурочных занятий „Разговоры о важном“, направленных на нравственное просвещение учащихся. Однако всякое теоретическое знание должно иметь практическое закрепление, а воспитание не является исключением. Эксперты отмечают, что наибольшее влияние на нравственное развитие человека, в особенности ребенка, оказывает помощь другим людям», — отметила депутат.