В Чернигове объявили всеобщую мобилизацию
В Чернигове объявили всеобщую мобилизацию. Об этом сообщило украинское издание «Страна».
Военкомат Черниговской области предписал всем военнообязанным мужчинам явиться в территориальный центр комплектования (ТЦК, украинское наименование военкомата) в десятидневный срок.
Отмечается, что граждане, уклоняющиеся от постановки на воинский учет и призыва по мобилизации, понесут административную и уголовную ответственность.
Ранее всеобщую мобилизацию объявили в Ивано-Франковске и Киеве.