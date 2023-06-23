В Бурятии из-за падения автомобиля в реку погибли три человека
В Бурятии из-за падения автомобиля в реку погибли три человека. Об этом
Водитель автомобиля УАЗ не справился с управлением и съехал в реку Темник.
В автомобиле было четыре человека. Погибли трое, одного удалось спасти.
Работники лесной охраны эвакуировали одного из пострадавших, однако из-за деформации автомобиля остальных спасти не удалось.
Отмечается, что автомобиль находится на глубине 1,8 метров. Работу спасателей осложняет сильное течение.
На месте происшествия работают спасатели и сотрудники полиции.