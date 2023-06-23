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Учителю года в 2023 году в Рязанской области подарили квартиру

В пятницу, 23 июня, в региональном правительстве губернатор Павел Малков встретился с победителем и лауреатами регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года-2023». Лучшей по его итогам стала учительница английского языка рязанской школы № 68 Екатерина Cкакунова.

«Поздравляю победителей и лауреатов регионального конкурса, вы теперь будете представлять наш регион на Всероссийском конкурсе, особенно в год педагога и наставника. На вас огромная ответственность для всех грядущих поколений. Самое главное — сохранить престиж и статус учителя. Хочу сказать, что в Рязанской области хорошая и серьезная система образования. Пусть она развивается и совершенствуется и дальше», — рассказал глава региона.

На встрече генеральный директор компании «Зеленый сад» Алексей Самохин тоже поблагодарил учителей за их труд и вклад в развитие образования. А победительнице регионального конкурса от лица компании вручил квартиру.

«Мы доверяем вам самое ценное — детей. И вы даете им не только знания, но и любовь. Самое важное — заложить фундамент, крепкую основу, чтобы школьники могли не зазубривать знания, а понимать предмет и помнить основы спустя годы. Важно, что они могли мыслить логически. И, благодаря вашему труду, я верю, что у нас будет сильное поколение. Поэтому, в знак благодарности, дарим победителю конкурса квартиру», — подчеркнул он.

Начальник по развитию розничного бизнеса банка ВТБ Марина Романова вручила лауреатам конкурса сертификаты на отдых и оздоровление.

После этого Павел Малков ответил на вопросы учителей. Он поделился, что образцовой считает школу в подмосковье «Летово». А по атмосфере ему больше всего запомнилось родное учебное заведение.

«Внутри все стены были увиты зелеными растениями, стояли аквариумы с рыбками и шахматные столы, где ученики играли в шашки. Эта та атмосфера, которую хочется создать в каждой школе», — поделился губернатор.

Победитель конкурса Екатерина Скакунова будет участвовать в заключительном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года -2023» в сентябре в Московской области.