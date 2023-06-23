Сотрудники «СФАТ-Рязань» приняли участие в региональном турнире по «Фабрике процессов»

Представители предприятий-участников национального проекта «Производительность труда» продолжают состязаться на региональном турнире по «Фабрике процессов». В очередной раз свои силы попробовали сотрудники одного из первых частных ремонтных предприятий на российском транспортном рынке «СФАТ-Рязань». Компания обеспечивающего ремонт и техническое обслуживание подвижного состава. Сотрудники предприятия должны были собрать пульт управления регулятора давления газа с соблюдением требуемого качества, без брака, при этом добившись максимальной прибыли при минимальной себестоимости.

«Полученные ранее наработки помогли команде во время конкурса. Ребята первым делом организовали рабочие места: расставили столы в соответствии с разработанной стратегией, разложили инструменты с применением системы 5С. Параллельно разработали алгоритм производственного процесса, чтобы выполнить задание максимально продуктивно, слаженно и качественно — в соответствии с заявленным временем и минимальными потерями», ― рассказал эксперт Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса Роман Филатов.

Сотрудники «СФАТ-Рязань» показали достойный результат. По их словам, такие тренинги очень полезны, а наработанный опыт востребован.