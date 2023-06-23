Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 23
16°
Сбт, 24
23°
Вск, 25
20°
ЦБ USD 83.61 -0.64 23/06
ЦБ EUR 91.94 -0.06 23/06
Нал. USD 82.91 / 84.6 23/06 12:30
Нал. EUR 91.01 / 91.9 23/06 11:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Руководители сельхозпредприятий в Рязанской области рассказали, почему...
47 минут назад
82
Как попытка сменить управляющую компанию в Рязани обернулась судебным...
Вчера 14:04
4 045
Кто такой Виталий Артемов и как он снова стал мэром Рязани
РЗН. инфо разбирался, чем запомнился Артемов на своих п...
29 мая 17:55
28 127
Казус Елены Сорокиной
«Я Елена Сорокина и ей останусь», — заявила в своем пер...
26 мая 18:56
29 464
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Сотрудники «СФАТ-Рязань» приняли участие в региональном турнире по «Фабрике процессов»

Представители предприятий-участников национального проекта «Производительность труда» продолжают состязаться на региональном турнире по «Фабрике процессов». В очередной раз свои силы попробовали сотрудники одного из первых частных ремонтных предприятий на российском транспортном рынке «СФАТ-Рязань». Компания обеспечивающего ремонт и техническое обслуживание подвижного состава. Сотрудники предприятия должны были собрать пульт управления регулятора давления газа с соблюдением требуемого качества, без брака, при этом добившись максимальной прибыли при минимальной себестоимости.

«Полученные ранее наработки помогли команде во время конкурса. Ребята первым делом организовали рабочие места: расставили столы в соответствии с разработанной стратегией, разложили инструменты с применением системы 5С. Параллельно разработали алгоритм производственного процесса, чтобы выполнить задание максимально продуктивно, слаженно и качественно — в соответствии с заявленным временем и минимальными потерями», ― рассказал эксперт Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса Роман Филатов.

Сотрудники «СФАТ-Рязань» показали достойный результат. По их словам, такие тренинги очень полезны, а наработанный опыт востребован.

Напомним, региональный турнир по «Фабрике процессов» продлится до 1 сентября 2023 года. Подать заявку на участие можно на адрес k. pismennyy@agency62.ru. Подробности по телефону 8 (4912) 600-513.